Бійці «Холодного Яру» знищили дрон РФ під Костянтинівкою

Бійці батальйону «Алькатрас» 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» знищили російський дрон, який рухався у бік українських позицій на Костянтинівському напрямку в Донецькій області. Відео ліквідації ворожого безпілотника оприлюднили в мережі X.

Бійці @93Alcatraz 93-ї бригади Холодний Яр збивають ворожий дрон на шляху до позицій на Костянтинівському напрямку. У авто з військовими також був журналіст @ICTV_Fakty Єгор Ромахло. Його сюжет про те, як воюють колишні ув'язнені, дивіться у вечірньому випуску новин у середу. pic.twitter.com/S9HNXOrg8w — 93-та бригада Холодний Яр (@93OMBr1) January 30, 2026

За оперативними даними станом на 16:00 30 січня, на цьому напрямку російські війська здійснили 11 штурмових дій поблизу Щербинівки та Софіївки, а також у напрямку Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки. Дві атаки тривають.



Загалом протягом минулої доби армія РФ застосувала 5583 дрони-камікадзе для атак по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах.