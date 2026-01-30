Український FPV ліквідував російського призера ЧС

Російський призер Чемпіонату світу з рукопашного бою зіткнувся на фронті з українським FPV.

Український FPV‑оператор ліквідував російського бійця, призера Чемпіонату світу з рукопашного бою, Руслана Фархадовича Пулатова, відомого під кличкою «Пуля» з Новокузнецька. Про це повідомляють «Новини Донбасу».

За даними російських Telegram-каналів та OSINT‑дослідника Necro Mancer, випускника училища олімпійського резерву Кузбасу та кандидата в майстри спорту з рукопашного бою ліквідували, коли окупант намагався відбитися від атаки FPV-дрона, але шансів на порятунок не було.



За минулу добу загальні втрати російських окупантів на фронті склали близько 1310 осіб.