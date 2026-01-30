Укренерго повідомило про відключення електроенергії 31 січня

У суботу, 31 січня, у всіх регіонах України застосовуватимуться погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

В Укренерго нагадали, що причиною таких обмежень є наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень на вашу адресу дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — додали в компанії.

Окремо у компанії нагадали про необхідність дбайливого споживання електроенергії за її наявності.

Нагадаємо, протягом доби російські війська продовжували завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та транспортній логістиці у низці регіонів України. Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками п'ятниці.