Укренерго повідомило про відключення електроенергії 31 січня

У суботу, 31 січня, у всіх регіонах України застосовуватимуться погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомила пресслужба Укренерго.
В Укренерго нагадали, що причиною таких обмежень є наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.
«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень на вашу адресу дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — додали в компанії.
Окремо у компанії нагадали про необхідність дбайливого споживання електроенергії за її наявності.
Нагадаємо, протягом доби російські війська продовжували завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та транспортній логістиці у низці регіонів України. Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками п'ятниці.
