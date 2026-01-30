У Санкт-Петербурзі ФСБ затримала чоловіка, який нібито планував вбити військового РФ

У Петербурзі затримали чоловіка, який нібито планував вбити російського військового. Фото: скріншот

У російському місті Санкт-Петербург співробітники ФСБ Росії затримали чоловіка, який нібито планував вбити російського військовослужбовця. Про це повідомляють ЗМІ.



У ФСБ стверджують, що у затриманого вилучено споряджений патронами пістолет Макарова з глушником. Традиційно, у РФ звинуватили Україну.



«Ліквідувати мету військового, ймовірно, підполковника. Діяв за вказівкою куратора з України. Його звуть Роман, я з ним познайомився у телеграмі. У мене була фотографія машини військового і його адреса», — розповів затриманий на допиті.



Чоловіка підозрюють в «участі у терористичній організації».



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»