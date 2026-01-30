У Дружківці через обстріл пошкоджена газопостачальна система: виникла пожежа

Пожежа після удару по газопостачальній системі у Дружківці. Фото: кадр із відео

30 січня внаслідок російського обстрілу пошкоджена газопостачальна система у місті Дружківка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



Можливі перебої з газопостачанням до усунення пошкоджень. У МВА про подальші зміни пообіцяли повідомити додатково.



Судячи з опублікованих у місцевих пабліках кадрів, на місці удару виникла пожежа.

Нагадаємо, що у Дружківці не працюють відділення «ПриватБанку». Повідомляють, що вони закрилися через погіршення ситуації.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко