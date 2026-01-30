США замовили ремонт F-16 для України у бельгійської Sabena

Винищувач F-16 Повітряних сил ЗСУ.

США уклали угоду з бельгійською компанією Sabena Aerospace на $235 млн для ремонту та обслуговування українських винищувачів F-16. Контракт, чинний до 28 січня 2029 року, передбачає технічне обслуговування літаків і двигунів на проміжному та депо-рівні, а також підтримку управління матеріалами.

Роботи виконуватимуться на об’єкті Sabena у Волюве-Сен-Ламбер, Бельгія. Про це повідомляє United24.



Паралельно Україна та Чехія працюють над створенням спільного навчального центру для пілотів F-16 за межами України через постійну загрозу ракетних і дронних атак. Президент Зеленський підтвердив, що переговори щодо розташування центру тривають, а Чехія готова підтримати ініціативу.

Раніше Держдеп США схвалив потенційний пакет допомоги на $310,5 млн для підтримки програми F-16 в Україні, включно з навчанням, модернізацією та оперативною підтримкою.