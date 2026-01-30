У Донецькій області зростає кількість атак російських безпілотників на міста та села – ОВА

Збитий російський БПЛА. Фото: ДПСУ

Російські окупанти активно використовують авіацію для скидання керованих авіабомб на Донецьку область. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.



Також зростає кількість російських атак із застосуванням БПЛА та FPV-дронів різних типів по населених пунктах регіону.



«Зокрема, по Краматорську, Слов'янську, Дружківці, Добропіллю, Лиману, Олексієво-Дружківці, Олександрівці та Святогірську», – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, що ввечері 29 січня російський безпілотник влучив у будинок у місті Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко