У Донецькій області зростає кількість атак російських безпілотників на міста та села – ОВА

Російські окупанти активно використовують авіацію для скидання керованих авіабомб на Донецьку область. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.
Також зростає кількість російських атак із застосуванням БПЛА та FPV-дронів різних типів по населених пунктах регіону.
«Зокрема, по Краматорську, Слов'янську, Дружківці, Добропіллю, Лиману, Олексієво-Дружківці, Олександрівці та Святогірську», – зазначили в ОВА.
Нагадаємо, що ввечері 29 січня російський безпілотник влучив у будинок у місті Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко