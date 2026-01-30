Стало відомо, скільки коштів направили громади Донецької області Силам оборони

Відомо, як громади Донеччини допомагали ЗСУ

Громади Донецької області 2025 року відправили на допомогу українським військовим 2,7 мільярда гривень. Це більше половини з усіх коштів, які 2025 року Донецька ОВА перерахувала на потреби українських захисників. Про це повідомляє Вільне радіо.



Найбільше направила Бахмутська міська військова адміністрація 452, Краматорська МВА — 362, Костянтинівська МВА — 269, Торецька МВА — 229, Курахівська МВА — 145, Покровська МВА— 130, Кальчицька СВА — 95, Соледарська МВА — 85, Соледарська МВА — 85 Світлодарська МВА — 80, Мангуська СВА — 69, Очеретинська МВА — 67, Ольгинська СВА — 65, Сіверська МВА — 62, Мар'їнська СВА — 57, Старомлинівська СВА — 53, Іллінівська СВА — 49, Мирненська СВА — 49, Мирненська СВА — 49 36, Маріуполська МВА — 33, Слов'янська МВА — 28, Добропільська МВА — 22, Званівська ВСА — 22, Сартанська СВА — 21.



Раніше ми писали, що з початку року на підтримку Сил оборони було направлено майже 232 мільйони гривень – понад 51,5 із них на сьогоднішньому засіданні Ради оборони Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»