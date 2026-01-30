Візові центри Канади в Росії більше не працюють

Візові центри Канади в Росії закриті, громадянам РФ пропонують подавати документи за кордоном. Створено ШІ

З 28 січня 2026 року візові центри Канади в Росії перестали приймати паспорти та інші документи для оформлення віз, повідомляє ASTRA.



Громадянам РФ пропонується звертатися до центрів за кордоном, які відповідають вимогам канадської влади. Причини призупинення роботи візових центрів на території Росії не повідомляються.

Міністерство імміграції, біженців і громадянства Канади ретельно перевіряє заяви на візи від футбольних уболівальників, які планують поїздку на чемпіонат світу 2026 року, щоб запобігти спробам потрапити до країни з метою отримання притулку. Чемпіонат світу 2026 року відбудеться влітку в Канаді, Мексиці та США.