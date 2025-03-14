У центрі Одеси застрелили активіста: стрілець утік з місця

В Одесі сталася стрілянина. Фото: поліція

В Приморському районі Одеси 14 березня застрелили чоловіка. Постраждалий помер від отриманих поранень. У місцевих пабліках уточнюють, що загиблим був активіст Дем'ян Ганул.



Попередньо, невідомий чоловік вистрілив у перехожого в центрі Одеси. Повідомлення надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30.



У поліції заявили, що стрілець втік з місця злочину. Усі обставини вчиненого зараз встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. Вживаються заходи щодо затримання стрільця.



У місцевих ЗМІ повідомляють, що загиблим попередньо, є український активіст Дем'ян Ганул.







Фото: Дем'ян Ганул/instagram.



Довідка



Дем'ян Ганул народився 6 жовтня 1993 року в Кіровоградській області. Він був лідером праворадикальної організації «Вуличний фронт», також Ганул входив до одеського осередку «Правого сектора», де керував так званим «силовим блоком». Займався волонтерською діяльністю та був зоо- та екозахисником.

Фото: Дем'ян Ганул/instagram.



Зазначається, що у 2020 році невідомі декілька разів обстрілювали та битами били автомобіль Ганула. Уже під час повномасштабної війни, у травні 2023 року, група людей у військовій формі побила активіста.



Раніше ми писали, що у сервісному центрі окупованого Маріуполя Донецької області стався інцидент — клієнт вистрілив з пістолета у співробітника центру. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу.