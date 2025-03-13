Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона: є поранені

Результат авіаударів по Херсону. Фото: кадр із відео

Увечері російські окупанти завдали авіаудару по житлових районах Херсона. Постраждали кілька приватних будинків і багатоповерхівка. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.







«За попередньою інформацією, поранено одну жінку — це справжнє диво, враховуючи масштаб руйнувань. Російські терористи також застосували проти мирних херсонців авіацію — випустили три авіабомби. Виїхав на місце влучання КАБа», - заявив Мрочко.



До ліквідації наслідків атаки оперативно долучилися екстрені служби, волонтери, психологи та група реагування міської адміністрації.

Нагадаємо, окупанти за добу понад 40 разів ударили по населених пунктах Донеччини.