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Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона: є поранені

13 березня 2025, 11:33

Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона: є поранені

Результат авіаударів по Херсону. Фото: кадр із відео Результат авіаударів по Херсону. Фото: кадр із відео

Увечері російські окупанти завдали авіаудару по житлових районах Херсона. Постраждали кілька приватних будинків і багатоповерхівка. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«За попередньою інформацією, поранено одну жінку — це справжнє диво, враховуючи масштаб руйнувань. Російські терористи також застосували проти мирних херсонців авіацію — випустили три авіабомби. Виїхав на місце влучання КАБа», - заявив Мрочко.

До ліквідації наслідків атаки оперативно долучилися екстрені служби, волонтери, психологи та група реагування міської адміністрації.

Нагадаємо, окупанти за добу понад 40 разів ударили по населених пунктах Донеччини.

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