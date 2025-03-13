Стали відомі вимоги Кремля на переговорах щодо України

ЗМІ стали відомі вимоги Москви на переговорах щодо завершення війни в Україні. Ілюстративне фото

Американська газета The Washington Post повідомляє, що аналітичний центр, близький до ФСБ, підготував для Кремля «максималістські» вимоги на переговорах. Серед них — «демонтаж київського режиму».

Документ підготували у лютому, за тиждень до переговорів Росії та США у Саудівській Аравії, стверджує газета. Серед іншого в ньому відкидаються як «нереалістичні» плани президента США Дональда Трампа, який прагне завершити війну протягом 100 днів.

Наголошується, що автори документа також відкидають плани відправити в Україну миротворців, наполягають на офіційному суверенітеті Росії над окупованими територіями та створення буферної зони на кордоні з Брянською та Бєлгородською областями, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму.

Демілітаризована зона, зазначається в документі, має торкнутися й Одеської області.

Також у документі йдеться про «повний демонтаж» українського уряду. Крім того, автори виступили проти збереження нинішньої чисельності української армії, а також проти того, щоб США продовжували озброювати Україну після укладання мирної угоди.

Дмитро Пєсков сказав газеті The Washington Post, що Кремль «не знав про подібні рекомендації», він назвав їх «украй суперечливими».

«Ми працюємо з більш продуманими варіантами», — повідомив Пєсков. Водночас, як зазначає видання, деякі пропозиції, подані в документі, вже висувала російська влада.

Раніше повідомлялося, що спеціальний посланець Трампа Стівен Уіткофф сьогодні прилетів до Москви. Наголошувалося, що він зустрінеться з Путіним.