ЗРК IRIS-T знищив російську крилату ракету: відео

Зенітний ракетний комплекс IRIS-T повітряного командування «Захід» успішно ліквідував російську крилату ракету. Відео знищення цілі опублікувало Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.
У ніч на 13 березня армія РФ запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» з Курської області, а також атакувала 117 ударних дронів типу «Шахед» і безпілотників-імітаторів різних типів.
Момент ураження крилатої ракети РФ. Фото: кадр із відео
Українські сили протиповітряної оборони продовжують ефективно відбивати атаки противника.
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