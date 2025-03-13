Дрони атакували підприємства у кількох областях Росії: виникли пожежі

Атака БПЛА на підприємство у Саратовській області РФ. Фото: кадр із відео

У ніч на 13 березня безпілотники атакували південні райони Воронезької області РФ. Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.



За його словами, кілька БПЛА пошкодили інфраструктурний об'єкт, там виникла пожежа.



Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області РФ Юрій Слюсар повідомив, що вночі в регіоні через падіння одного з дронів у селі Калінінський Шолохівського району сталася пожежа на території промислового об'єкта.



Губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша розповів, що вночі в регіоні через падіння безпілотника загорілася технічна будівля промислового підприємства в Дзержинському районі.



«Один зі співробітників нічної зміни підприємства отримав поранення легкого ступеня важкості. Внаслідок падіння БПЛА пошкоджені вежа зв'язку та лінія електропостачання у Хвастовичському районі», – додав він.



Прокремлівський Телеграм-канал Mash повідомив, що вранці дрони атакували підприємство у Петрівському районі Саратовської області РФ.



Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку дронів на регіон.



«Є пошкодження нежитлових об'єктів у Петровському районі», – сказав російський чиновник.



У Міноборони РФ стверджують, що російська ППО нібито збила 77 українських БПЛА: 30 – над Брянською областю, 25 – над Калузькою областю, шість – над Курською областю, шість – над Воронезькою областю, п'ять – над Ростовською областю та п'ять – над Бєлгородською областю.

Нагадаємо, що українські пілоти дронів зупинили штурм російських військ з танками на Донеччині.