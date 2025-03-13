Прессекретар Путіна пояснив появу глави Кремля в Курській області

Пєсков прокоментував появу Путіна у Курській області. Фото: ТАРС

Тільки 12 березня глава Кремля Володимир Путін несподівано з'явився у командному пункті в Курській області, а вже наступного дня його прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито готова завершити операцію зі звільнення регіону. Про це він розповів пропагандистському кореспондентові.



«Це, швидше, сигнал рішучості найближчим часом завершити операцію на окремій ділянці зі звільнення Курської області. Операція увійшла до заключної стадії, тому сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо в цьому плані зітхнути спокійно», — сказав він.

Раніше ми писали, що 12 березня Володимир Путін уперше з початку війни з'явився у військовій формі перед камерами. Російські медіа показали кадри його візиту до Курської області (РФ).



Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в районі Суджі Курської області (РФ) та її околицях продовжуються запеклі зіткнення.