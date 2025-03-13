РФ вночі обстріляла Костянтинівку: є пошкодження

Російські окупанти вночі 13 березня атакували Костянтинівку на Донеччині. Відомо, що пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 02:00 відбувся ворожий обстріл двома ракетами РСЗВ «Смерч» по місту Костянтинівці, внаслідок чого постраждалі відсутні», — зазначив він.



За словами Горбунова, росіяни пошкодили фасад багатоквартирного будинку, 12 фасадів приватних будинків, 2 лінії електромережі ДПЕК, 4 торгові павільйони.



Раніше ми писали, що за 12 березня росіяни вбили трьох мешканців Донецької області.