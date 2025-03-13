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Пілоти на Луганщині знищили окупантів та склад ПММ

13 березня 2025, 12:58

Пілоти на Луганщині знищили окупантів та склад ПММ

На Луганщині пілоти знищують окупантів та склад ПММ. Фото: скриншот На Луганщині пілоти знищують окупантів та склад ПММ. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці продовжують завдавати ударів по позиціях російських загарбників у Луганській області. Нещодавно стало відомо, що пілоти FPV-дронів знищили живу силу і навіть ПММ (склад паливно-мастильних матеріалів) армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».

Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста» активно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку.

«Пілоти РУБпАК «Фенікс» знищили кілька ворожих вантажівок, легковий автомобіль, укриття, живу силу та найяскравіше — склад пально-мастильних матеріалів противника», — йдеться у відомстві.

Раніше ми писали, що зенітний ракетний комплекс IRIS-T повітряного командування «Захід» успішно ліквідував російську крилату ракету.

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