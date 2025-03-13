Пілоти на Луганщині знищили окупантів та склад ПММ

На Луганщині пілоти знищують окупантів та склад ПММ. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці продовжують завдавати ударів по позиціях російських загарбників у Луганській області. Нещодавно стало відомо, що пілоти FPV-дронів знищили живу силу і навіть ПММ (склад паливно-мастильних матеріалів) армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста» активно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку.



«Пілоти РУБпАК «Фенікс» знищили кілька ворожих вантажівок, легковий автомобіль, укриття, живу силу та найяскравіше — склад пально-мастильних матеріалів противника», — йдеться у відомстві.



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