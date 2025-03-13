Часів Яр штурмують елітні підрозділи російської армії, але безуспішно – ЗСУ

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

Вуличні бої у місті Часів Яр Донецької області – це вже багатомісячна реальність для ЗСУ. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, росіяни обіцяли взяти місто ще до 9 травня 2024 року.



«Там справді важко і непросто. І росіяни ще намагалися навіть обійти місто з півночі. Але ви напевно бачили відео, на якому 24-та бригада знищує цілу танкову колону. Це наслідки їхніх спроб обійти. На тому напрямку діють саме такі відносно елітні підрозділи російських військ: там і ПДВ, і спецназ. Однак якось без особливого успіху. Чому саме не скажемо, але там є деякі моменти, які дозволяють українцям ефективно діяти в обороні. Попри те, що там тяжко, попри те, що скептики говорили: «Все, там місто впаде ось-ось». Не падає», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що на Донбасі у російських військ проблеми з технікою, вони використовують танки для перевезення десанту.