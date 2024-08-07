Як Слов'янськ та Краматорськ відбудовують зруйновані Росією багатоповерхівки

Відновлення будинків у Слов'янську та Краматорську. Фото: Новини Донбасу

У Краматорську Донецької області, у 2024 році було заплановано відновити 23 зруйнованих будинки, 13 з них вже відремонтували. У сусідньому Слов’янську цього року планують завершити ремонт трьох будинків, а також провести капітальний ремонт дахів у 18 багатоповерхівках.



Як зараз просуваються роботи? Чому радіють і чим незадоволені місцеві жителі? Про це — у репортажі «Новин Донбасу».





Ремонт у багатоповерхівках

Наближається до свого завершення робота і на об’єкті по вулиці Богдана Хмельницького, де російська ракета зруйнувала третину будівлі.



«Було демонтовано покрівлю, було демонтовано несущі стіни та перекриття, які були зруйновані. Стіни зруйнованого будинку будуть новими, також новими будуть перекриття і дах. Він повністю повторюватиме той самий архітектурний дизайн, що й був», — розповів начальник технічно-виробничого відділу Управління капітального будівництва Сергій Курінний.

Відновлення будинку на вулиці Богдана Хмельницького Краматорську. Фото: Новини Донбасу

Зараз над відновленням таких будинків у Краматорську працює 5 бригад, а в сусідньому Слов’янську 15.



«Будинок був зруйнований внаслідок ракетного обстрілу. Був відсутній один проліт під'їзду. На цей момент відновлені внутрішні та зовнішні стіни, йде внутрішнє оздоблення приміщень. Будинок планується здати до кінця року. Наразі проводяться оздоблювальні роботи, електрифікація та штукатурення приміщень», — розповів про роботу його бригади у Слов'янську виконуючий обов'язки виконроба Микола.

Виконуючий обов'язки виконроба Миколай. Фото: Новини Донбасу

Всього за період повномасштабної війни у Слов’янську було пошкоджено майже 1000 будинків. У 74 з них вже замінили вікна та відремонтували дахи. Їх могло бути більше, якби після огляду конструкцій не довелося розв'язувати нові проблеми, які затягують відновлення.



«Під час виконання демонтажних робіт було з'ясовано, що пошкоджено фундамент. Це спричинило додаткові демонтажні роботи сусідніх квартир. Після демонтажу було відновлено фундамент та проведено монтаж», — зізнався в.о. виконроба Микола.

Відновлення будинків у Краматорську. Фото: Новини Донбасу

Схожа ситуація склалася на одному з об'єктів у Краматорську.



«Було виявлено кілька аварійних плит. Після того, як було проведено демонтаж та обстеження додаткових місць, виявили ще аварійні плити. Також надалі було ухвалено рішення щодо їх демонтажу, щоб під час проведення монтажу даху ми не стикалися з аварійними ділянками та робили повністю монолітний монтаж», — заявив Євген Дяченко, завідувач сектору ЖКГ Краматорська.

Терміни відновлення та кошторис

Обидва міста планують відновити якомога більше будинків до кінця року, а решту — до весни 2025.

Відновлення будинків у Слов'янську. Фото: Новини Донбасу

«Ще завдання, яке перед нами стоїть від начальника військової адміністрації: підготовка даного будинку до опалювального сезону. Це стосується і даху, і фасаду будівлі, і всіх необхідних комунікацій», — запевнив Дяченко.



Всі роботи Краматорськ і Слов’янськ проводять коштом місцевих бюджетів. Наприклад, тимчасовий обласний центр вже витратив близько 1,5 млн гривень. При цьому було проведено тендери на десятки мільйонів гривень. Ці гроші виплатять підрядникам за підсумками проведених робіт.

Відновлення будинків у Слов'янську. Фото: Новини Донбасу

Але це не єдине джерело грошей на ремонти.



«З урахуванням нестачі коштів для обсягу робіт, який проводиться сьогодні, ми звернулися до міжнародних організацій із проханням підтримати нас у цьому проєкті. І в можливості співпраці щодо скління цього будинку. Це дасть можливість людям скористатися своїм правом у програмі "єВідновлення" і отримані гроші спрямувати на відновлення своїх квартир», — пояснює завідувач сектору ЖКГ Краматорська.



Однак проведення таких робіт викликає подив у частини місцевих мешканців.



«Я думаю, це потрібно зробити, коли війна закінчиться. Взагалі краще гроші дали б людям і все. Щоб люди все це самі зробили. Нехай самі визначають [як витратити гроші]», — вважає мешканка Краматорська Валентина.

Мешканка Краматорська Валентина. Фото: Новини Донбасу

Частина городян вважає, що за витрачені гроші можна було купити нові квартири, а не вкладати їх у ремонт. Ось що на це відповідає голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях:



«Людина сама обирає, як їй бути. Ті, хто хотів узяти сертифікат, якщо, наприклад, там немає під'їзду, – взяли. Дехто каже: «Ні, мені краще, щоби відновили, і я хочу жити тут». Тому відповідні сертифікати люди отримали. Наприклад, у під'їздах п'ять сертифікатів, і ці п'ять квартир будуть комунальною власністю. Ми вирішимо, кому їх надамо — лікарям, ВПО чи військовим».

Голова Слов'янської ВА Вадим Лях. Фото: Новини Донбасу

Він констатує, що ніхто не знає, скільки триватиме війна.



«Навіть якщо лінія фронту буде десь далі чи прилітатимуть ракети. Вони летять і сто, і двісті, і триста, і тисячу кілометрів. І тоді постане питання: в якому ми житимемо вимірі? Тобто яка буде інтенсивність війни та інше. Тому рішення ухвалене, ми їх відновлюємо. Можливість така є. З шести будинків зараз обрали три. Я думаю, що цього року ми закінчимо це відновлення», — додав Лях.



Крім ще трьох будинків, у Слов'янську поки що вирішили відкласти роботи з дитячим садком №20.



«Експертиза визнала, що він не підлягає відновленню і ми його не відновлюємо. Коли буде час, ми його повністю знесемо, але на це теж потрібні гроші. Зараз ми їх не витрачаємо. Там, де експертиза приймає рішення, що підлягає відновленню і для цього є можливості відновлювати, тоді включається процес замовлення кошторису. А потім починається процес відновлення, коли всі розрахунки вже є», — підсумував глава військової адміністрації Слов'янська.

Відновлення будинків у Краматорську. Фото: Новини Донбасу

А поки проводяться роботи, тим людям, у яких не було можливості винайняти житло, або переїхати в інше місце, міська адміністрація надала житло. Наприклад у Слов'янську двоє мешканців проживають у будинку фонду міста для тимчасового проживання.



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