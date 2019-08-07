Рябошапка выступил за ликвидацию военной прокуратуры

Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка считает, что военная прокуратура должна быть ликвидирована. Об этом он сказал в интервью «24 каналу».



Рябошапка отметил, что выступает против инициативы главного военного прокурора Анатолия Матиоса о создании военной юстиции — судов и не только.



«Не думаю, что в этом есть необходимость. Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры», — сказал он.



23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генерального прокурора Украины.