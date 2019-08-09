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«ДНР» задержала сотрудницу «Воды Донбасса»

09 августа 2019, 16:20

«ДНР» задержала сотрудницу «Воды Донбасса»

Группировка «ДНР» задержала и удерживает в неволе директора департамента внутреннего аудита коммунального предприятия «Вода Донбасса» Оксану Красную. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил источник в «Воде Донбасса».

Задержание произошло 11 июля. «В минувшую субботу к ней наконец-то пустили адвоката», — отметил собеседник издания.

Кроме того, источник рассказал, что ранее «ДНР» задержала другую сотрудницу «Воды Донбасса» — Ларису Сороку. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

О задержании Оксаны Красной также сообщала «Восточная правозащитная группа».

По информации организации, ряд арестов прошел в Донецке под руководством ФСБ России. Подчеркивается, что представители российских спецслужб расследуют факты хищений гуманитарной помощи, которая поступала от РФ в 2018 году.

«Поэтому, тех людей которых задерживали, к ним не допускали адвокатов, в течении 15 дней системно оказывалось психологическое давление и допрашивали в ночное время», — заявили правозащитники.

Отмечается, что представители ФСБ пытаются выяснить, кто из высших руководителей «ДНР» стоит за хищением гуманитарной помощи.

Компания «Вода Донбасса» — единственное предприятие, которое продолжает работать по обе стороны линии соприкосновения. Это связано с тем, что объекты водоснабжения на подконтрольной и неподконтрольной украинским властям территориях взаимосвязаны.

«Вода Донбасса» подчиняется Донецкой облгосадминистрации.

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