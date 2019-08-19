В Донецке запустили первый за пять лет поезд. Едет в Еленовку и Мандрыкино

В неподконтрольном украинским властям Донецке впервые за пять лет были запущены поезда. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.



Поезда являются пригородными и будут курсировать по маршрутам Донецк — Еленовка и Донецк — Мандрыкино.



В Еленовку, где расположен один из блокпостов группировки «ДНР» на линии соприкосновения, первый поезд отправляется в 7:50. По дороге до конечного пункта назначения поезд останавливается на станциях «Рутченково», «Мандрыкино» и «Доля». Продолжительность поездки — около полутора часов.



Еще один рейс отправится из Донецка в 17:40.



В сою очередь, из Еленовки в Донецк можно добраться утреннем поезде, который отправляется в 9:47, или вечернем — в 19:37.



Стоимость билета — 14 рублей (5,30 грн).