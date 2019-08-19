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В Донецке запустили первый за пять лет поезд. Едет в Еленовку и Мандрыкино

19 августа 2019, 14:45

В Донецке запустили первый за пять лет поезд. Едет в Еленовку и Мандрыкино

В неподконтрольном украинским властям Донецке впервые за пять лет были запущены поезда. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Поезда являются пригородными и будут курсировать по маршрутам Донецк — Еленовка и Донецк — Мандрыкино.

В Еленовку, где расположен один из блокпостов группировки «ДНР» на линии соприкосновения, первый поезд отправляется в 7:50. По дороге до конечного пункта назначения поезд останавливается на станциях «Рутченково», «Мандрыкино» и «Доля». Продолжительность поездки — около полутора часов.

Еще один рейс отправится из Донецка в 17:40.

В сою очередь, из Еленовки в Донецк можно добраться утреннем поезде, который отправляется в 9:47, или вечернем — в 19:37.

Стоимость билета — 14 рублей (5,30 грн).

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