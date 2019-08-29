Рада утвердила предложенный премьером Гончаруком состав Кабмина Украины

Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция «Слуга народа»). Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
За такое решение на заседании в четверг вечером проголосовали 281 нардепов.
Таким образом, в новое правительство вошли:
Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;
Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
Владимир Бородянский - министра культуры, молодежи и спорта Украины;
Юлия Соколовская - министра социальной политики Украины;
Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
Денис Малюська – министром юстиции Украины;
Оксана Коляда (Гаврилюк) - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;
Ранее по представлению президента Украины Владимира Зеленского парламент также назначил Вадима Пристайко министром иностранных дел, а Андрей Загороднюка - министром обороны Украины.
В новом Кабмине произошло объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.