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Евродепутаты просят Зеленского не выдавать Цемаха России в рамках обмена

04 сентября 2019, 23:06

Евродепутаты просят Зеленского не выдавать Цемаха России в рамках обмена

Депутаты Европейского парламента написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выполнять просьбу Москвы выдать в рамках обмена пленными украинского гражданина Цемаха, которого подозревают в причастности к трагедии МН17. Свою подпись поставили 40 политиков.

Соответствующее письмо размещено на сайте инициатора письма, депутата Кати Пири (Kati Piri, Нидерланды, группа Прогрессивного Альянса Социалистов и Демократов).

Подписанты констатируют, что им стало известно, что Российская Федерация обратилась к Украине с просьбой передать Владимира Борисовича Цемаха в рамках обмена пленными между Россией и Украиной.

«Цемах - бывший командир пророссийских сил противовоздушной обороны на неконтролируемой государством территории так называемой "Донецкой народной республики" и является ключевым подозреваемым в трагедии пассажирского рейса MH17, сбитого 17 июня в восточной Украине из российской ракеты БУК», - говорится в письме.

При этом политики отмечают, что в то время, как они «понимают контекст, в котором происходят такие переговоры, Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании, связанном с падением рейса MH17». Также, по их мнению, важно, чтобы Цемах дал показания Объединенной следственной группе, что имеет «огромное значение для эффективного судебного преследования участвующих стран».

«Цемах является гражданином Украины и находится под стражей. Резолюция 2166 СБ ООН требует, чтобы те, кто прямо или косвенно ответственен за уничтожение MH17, были привлечены к ответственности и предстали перед судом. Европейский парламент и Европейский совет неоднократно заявляли о своей полной поддержке работы Объединенной следственной группы. Все государства, которые могут оказать помощь в расследовании и судебном преследовании виновных, должны в полной мере сотрудничать с проводимым уголовным расследованием», - заявляют подписанты.

В этой связи они выразили надежду, что это письмо привлечет должное внимание с тем, чтобы в отношении всех жертв и тех, кто потерял своих близких, была восстановлена справедливость.

Ранее с просьбой не выдавать Цемаха к Украине обратилась прокуратура Нидерландов.

В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли из неподконтрольного Снежного Владимира Цемаха.

В одном из архивных видео Цемах признавался, что «что-то прятал». СМИ предполагают, что речь идет о «Буке», из которого 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит «Боинг» «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.

Цемах отрицает свою причастность к крушению «Боинга».

3 сентября стало известно, что суд продлил арест Цемаха.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Цемах
Прочее
МН17

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