Новый статус Цемаха и подготовка к «нормандской» встрече в Париже. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 11 сентября, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика



Посол Франции и Украине Этьен де Понсен заявил журналистам, что глава страны Эммануэль Макрон активно работает, чтобы встреча лидеров «нормандского формата» состоялась в сентябре. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на проведение встречи в Париже уже в ближайшее время. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о проведении подготовительной работы по организации встречи в ближайшие недели.



Если встреча лидеров «нормандской четверки» не даст результатов по урегулированию конфликта на Донбассе, то президент Владимир Зеленский попытается привлечь к переговорам США и Великобританию. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. В то же время он отметил, что пока официальных запросов США не получали.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об эффекте нормализации отношений Украины и России преждевременно, но повод для сдержанного оптимизма есть.



Прокуратура Нидерландов переквалифицировала статус Владимира Цемаха из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом. Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что со стороны Нидерландов было бы наивным полагать, что Россия выдаст Цемаха для дачи показаний в качестве свидетеля. В свою очередь Мария Цемах, дочь боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха, написала в социальной сети, что едет с отцом домой. Она не уточнила, едут ли они домой на территорию, неподконтрольную украинской власти.



Общество



На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области наблюдаются перебои в работе интернета. В группировке «ДНР» объяснили это аварией на магистральной линии связи, которую пытаются устранить.



Председатель сепаратистского движения «Донецкая республика» Алексей Муратов утверждает, что ячейки организации есть во многих городах Украины.



С начала текущего года на предприятиях под контролем группировки «ДНР» произошло 18 смертей.



Группировка «ДНР» начнет изымать для «государственных нужд» земельные участки, находящиеся в собственности физических лиц, расположенных в районе контрольных пунктов пропуска «Еленовка» и «Александровка».



Боевые действия



В Донецке 11 сентября были ранены трое работников спасательной службы при группировке «ДНР». В сообщении «МЧС» говорится, что спасатели были ранены в результате обстрела, когда тушили пожар в поселке Трудовские.



В штабе операции Объединенных сил на Донбассе заявили, что незаконные вооруженные формирования с начала суток пять раз нарушили режим прекращения тишины – стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала военную технику на участке разведения в районе Петровского и траншеи в районе Золотого, как с украинской стороны, так и со стороны боевиков.



В СММ ОБСЕ подтвердили смерть жительницы села Спартак под Донецком, а также ранение еще одной в результате срабатывания взрывного устройства 8 сентября.

Подписывайтесь на рассылку: