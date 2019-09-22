В Станице Луганской началось строительство временного моста

Фото: ЛугОГА

В Станице Луганской началось возведение обходного моста на период восстановления основной переправы через реку Северский Донец. Об говорится в отчете миссии ОБСЕ.



Отмечается, что 19 сентября наблюдатели видели, как 8 работников из подконтрольных

украинскому правительству районов работали на бетонных, разравнивая грунт и подготавливая фундамент для обходного моста. Представители миссии видели три грузовика, подвозивших бетонные плиты и щебень для фундамента.



20 сентября члены наблюдатели миссии отметили, что была установлена металлическая конструкция первой южной опоры пешеходного обходного моста.



Луганская обгосадминистрация отмечает, что 21 сентября после обследования территории пиротехники, работники «Укртрансмостуа» под разрушенной частью моста проводили работы по укладке плит фундамента для временного моста. Также ими продлен сбора металлических опор временного моста.



Кроме того, проводится подсыпка технологической дороги камнями с одновременным планированием этой дороги грейдером.



В свою очередь пиротехники продолжили очистки местности у дороги от взрывоопасных предметов, а работники райавтодора — ремонт тросового ограждения дороги и срезания деревьев и кустарников.



Украинская сторона СЦКК сегодня утром заявила о невыполнение незаконными вооруженными формированиями обязательств, возложенных на них в рамках разведения сил в Станице Луганской.



«А именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту», — говорится в сообщении.

2 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской взамен разрушенного. Планируется, что строительство обходной переправы завершится к 11 октября, а основного моста — к 27 ноября.



В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии соприкосновения.