Аваков объявил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Подозревают участника АТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.



«Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!» — написал аваков в Twitter.



Общественный активист Мирослав Гай заявил, что с обысками в рамках дела об убийстве Шеремета пришли к участнику АТО, военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко. Сам Антоненко подтвердил это у себя в Facebook.





Пресс-служба МВД объявила о проведении в 17:00 брифинга, на котором будут сообщены результаты расследования по делу об убийстве Шеремета.