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Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД

23 декабря 2019, 20:51

Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам, пробывшим в зоне боев на Донбассе более 30 дней. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

23 декабря законопроект № 2045-1 возвращен в парламент с подписью президента.

За принятие законопроекта № 2045-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» Рада проголосовала 4 декабря.

Согласно закону, статус УБД смогут получить добровольцы, которые не присоединились к официальным силовым структурам. По словам министра ветеранов Оксаны Коляды, речь идет о более 3 тысячах участников АТО/ООС.

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