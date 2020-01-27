Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро имение во Франции

Инвестиционная компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова приобрела у производителя алкоголя Campari Group исторический особняк Villa Les Cedres во Франции за 200 миллионов евро. Об этом сообщает Financial Times.



Вилла Les Cedres на побережье Средиземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра была построена в 19 столетии. В начале 20 века дом одно время принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а потом перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier.



В 2016 году компанию, владеющую Grand Marnier, выкупил концерн Campari.



В компании SCM подтвердили покупку и назвали приобретение «долгосрочной инвестицией».



Особняк с 14 спальнями расположен на территории площадью в 14 гектаров.