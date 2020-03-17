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Сивохо: Страна-агрессор спровоцировала и поддерживает внутренний конфликт

17 марта 2020, 21:25

Сивохо: Страна-агрессор спровоцировала и поддерживает внутренний конфликт

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо назвал вооруженный конфликт на Донбассе гибридной войной. Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ».  

«У нас гибридная война. Такая форма, когда страна-агрессор провоцирует, а потом поддерживает внутренний конфликт. Страной агрессором у нас признана по закону Российская Федерация», - сказал Сивохо.

Он пояснил, что украинская власть стремится сделать так, «чтобы перестали гибнуть люди со всех сторон».

10 марта в эфире телеканала «Наш» Сивохо спросили о перспективах вступлении Украины в НАТО, на что он ответил: «Ну, это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, и оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом, у нас, к сожалению, боевые действия».

Национальную платформу примирения и единства 13 марта была сорвана ветеранами боевых действий на Донбассе из полка «Азов» и активистами партии «Национальный корпус». В сообщении «Нацкорпуса» говорится, что они считают категорически недопустимым проведение подобных мероприятий. Самого Сивохо назвали «сепаратистом и ватником, который называет агрессию России "внутриукраинским конфликтом"».

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