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Несколько десятков человек дали показания о пытках в подвалах Луганской ОГА

17 марта 2020, 21:56

Несколько десятков человек дали показания о пытках в подвалах Луганской ОГА

Офис Генерального прокурора Украины сообщил командиру незаконного вооруженного формирования «ЛНР» о подозрении в пытках над людьми.

По версии следствия, боевик с июня 2014 организовал на неподконтрольной территории Луганской области работу по выявлению «проукраински настроенных лиц». Этих людей задерживали и содержали в подвальных помещениях Луганской облгосадминистрации в ненадлежащих условиях, применяли к ним физическую силу, вызывая телесные повреждения, а также пытали.

Сейчас следствием, которое проводит Главное следственное управление СБУ, установлено несколько десятков человек, которые находились в так называемой «военной комендатуре ЛНР» и к которым там применялись пытки.

Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны продолжается.

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