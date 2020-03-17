Несколько десятков человек дали показания о пытках в подвалах Луганской ОГА

Офис Генерального прокурора Украины сообщил командиру незаконного вооруженного формирования «ЛНР» о подозрении в пытках над людьми.



По версии следствия, боевик с июня 2014 организовал на неподконтрольной территории Луганской области работу по выявлению «проукраински настроенных лиц». Этих людей задерживали и содержали в подвальных помещениях Луганской облгосадминистрации в ненадлежащих условиях, применяли к ним физическую силу, вызывая телесные повреждения, а также пытали.



Сейчас следствием, которое проводит Главное следственное управление СБУ, установлено несколько десятков человек, которые находились в так называемой «военной комендатуре ЛНР» и к которым там применялись пытки.



Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны продолжается.