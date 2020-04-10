«ЛНР» ужесточает ответственность за нарушение карантина. Теперь до 7 лет тюрьмы

Группировка «ЛНР» ужесточает наказание за нарушение карантина. Такое решение принял «парламент ЛНР», передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Поддержанные поправки предусматривают ряд изменений в «уголовное законодательство и законодательство об административных правонарушениях».



Так, «ЛНР» повышает в три раза размер штрафа в санкциях части 1 статьи 291 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» своего «уголовного кодекса».



Кроме того, указанная статья дополняется новой частью, предусматривающей ответственность за самовольное оставление места обязательной госпитализации лицом, которое лечится от опасного для окружающих инфекционного заболевания.



Также «уголовный кодекс» дополняется новой статьей 130 (прим 1), согласно которой заведомое поставление другого лица в опасность заражения инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих в условиях карантина «наказывается штрафом в размере до 30 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года». Таким образом, штраф может быть до 182 тысяч рублей (67 тысяч гривен по курсу НБУ).



За уклонение от обязательной госпитализации для лечения больного инфекцией, представляющей опасность для окружающих, повлекшее тяжкие последствия, в условиях карантина наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Кроме того, «ЛНР» повышает в два раза размер штрафа, налагаемого на юридических лиц за нарушение «законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».



Также в «парламенте» сообщили, что вводят ответственность для людей с подозрением на инфекционное заболевание в случае: уклонения от обязательной госпитализации / временной изоляции; самовольного оставления места временной изоляции; отказа в предоставлении или предоставления недостоверной информации, необходимой для проведения карантинных мероприятий. При этом устанавливается альтернативное наказание «в виде административного штрафа или административного ареста».