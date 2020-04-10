Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР» ужесточает ответственность за нарушение карантина. Теперь до 7 лет тюрьмы

10 апреля 2020, 16:07

«ЛНР» ужесточает ответственность за нарушение карантина. Теперь до 7 лет тюрьмы

Группировка «ЛНР» ужесточает наказание за нарушение карантина. Такое решение принял «парламент ЛНР», передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.

Поддержанные поправки предусматривают ряд изменений в «уголовное законодательство и законодательство об административных правонарушениях».

Так, «ЛНР» повышает в три раза размер штрафа в санкциях части 1 статьи 291 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» своего «уголовного кодекса».

Кроме того, указанная статья дополняется новой частью, предусматривающей ответственность за самовольное оставление места обязательной госпитализации лицом, которое лечится от опасного для окружающих инфекционного заболевания.

Также «уголовный кодекс» дополняется новой статьей 130 (прим 1), согласно которой заведомое поставление другого лица в опасность заражения инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих в условиях карантина «наказывается штрафом в размере до 30 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года». Таким образом, штраф может быть до 182 тысяч рублей (67 тысяч гривен по курсу НБУ).

За уклонение от обязательной госпитализации для лечения больного инфекцией, представляющей опасность для окружающих, повлекшее тяжкие последствия, в условиях карантина наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Кроме того, «ЛНР» повышает в два раза размер штрафа, налагаемого на юридических лиц за нарушение «законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Также в «парламенте» сообщили, что вводят ответственность для людей с подозрением на инфекционное заболевание в случае: уклонения от обязательной госпитализации / временной изоляции; самовольного оставления места временной изоляции; отказа в предоставлении или предоставления недостоверной информации, необходимой для проведения карантинных мероприятий. При этом устанавливается альтернативное наказание «в виде административного штрафа или административного ареста».

Еще по теме

Организации
ЛНР
Прочее
Карантин коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:05
«ДНР»: Еще пятеро заболели COVID-19
16:41
В Донецке епархия УПЦ МП проведет онлайн-литургию на Вербное воскресенье
16:07
«ЛНР» ужесточает ответственность за нарушение карантина. Теперь до 7 лет тюрьмы
15:34
«ДНР» из-за коронавируса перестала выдавать почти все «документы»
14:36
«ДНР» еще продезинфицировала территорию больницы и два магазина из-за COVID-19
12:56
«ДНР» подозревает коронавирус еще у семи человек
08:53
В «ДНР» назвали бесплатные отпуска во время карантина «перегибом на местах»
19:06
«ЛНР»: Число заразившихся коронавирусом достигло семи человек
18:18
«ДНР» заявляет о 13 случаях коронавируса
17:34
Пушилин заявил, что парад на 9 мая будет — «несмотря ни на что»
16:39
«ДНР»: Один человек погиб, еще один был ранен под Горловкой при обстреле
16:25
В «ДНР» допустили продление дистанционного обучения
13:00
В Горловке нарушителя самоизоляции «ДНР» накажет штрафом
11:23
«ДНР»: В больницах находятся почти 200 человек с подозрением на COVID-19
10:10
В Ростовской области местные не понимают, почему жителей ОРДЛО привозят за паспортами РФ во время карантина
все новости
19:05
«ДНР»: Еще пятеро заболели COVID-19
18:35
В рядах ВСУ подтвердили еще три случая заболевания COVID-19
18:11
Житель Славянска получил ранения в результате взрыва гранаты
17:37
СБУ предлагает продолжить блокирование «Вконтакте» и «Одноклассников» еще на три года
16:48
На Донетчине отцу, который забил 6-летнего сына до смерти, дали 10 лет тюрьмы
16:41
В Донецке епархия УПЦ МП проведет онлайн-литургию на Вербное воскресенье
16:07
«ЛНР» ужесточает ответственность за нарушение карантина. Теперь до 7 лет тюрьмы
15:34
«ДНР» из-за коронавируса перестала выдавать почти все «документы»
14:36
«ДНР» еще продезинфицировала территорию больницы и два магазина из-за COVID-19
13:18
В Мариуполь поступило оборудование для диагностики коронавируса
13:12
Черновол стала подозреваемой в деле об убийстве при поджоге офиса Партии регионов
12:56
«ДНР» подозревает коронавирус еще у семи человек
12:30
На Донбассе тяжело ранен украинский военный
12:28
Беспилотники ОБСЕ глушили на Донетчине и над участком разведения в районе Золотого
12:23
Разумков считает оптимистичным прогноз рассмотрения закона о банках за полгода
все новости
ВИДЕО
Рейвы и школа онлайн: что делает молодежь на карантине ►
09 апреля, 13:56
Как живет Луганская область в условиях карантина ►
09 апреля, 08:45
Церковь и коронавирус: ситуация в храмах на Донбассе ►
08 апреля, 14:50

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция