КПВВ на Донбассе останутся закрытыми после 22 мая

Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продолжат действовать после 22 мая, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.



«Несмотря на правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения продолжаться и далее — до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего объединенных сил», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.



В ГПСУ напомнили, что во время действия этих ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего Объединенных сил в случае веских причин гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств.



Отмечается, что с 22 марта командующий Объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешений. Основная часть — 236 положительных решений — были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ «Станица Луганская».



При этом в ведомстве подчеркнули, что иногда люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии положительного решения командующего Объединенных сил.



«Более двух десятков человек, которых украинские пограничники с отдельными решениями пропустили, пророссийские боевики заворачивали в "серую зону". Сотрудники Госпогранслужбы оперативно обеспечивали возвращение таких граждан на контролируемую территорию», — рассказали в ГПСУ.



В связи с этим Госпогранслужба просит граждан, которые планируют пересекать линию разграничения, учесть карантин и действия незаконных вооруженных формирований. ГПСУ намерена информировать об изменениях в режиме работы КПВВ.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР».