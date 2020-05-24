Зеленский готов к диалогу с Путиным и допускает выход Кучмы из ТКГ. Главное за неделю

«Новости Донбасса» рассказывают о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 18 — 24 мая.

Ситуация с распространением COVID-19



По состоянию на утро 24 мая коронавирус в Украине выявлен у 20 986 человек. Из них 7 099 пациентов выздоровели, 617 — умерли. На подконтрольной властям территории Донетчины подтверждено 143 случая COVID-19, в Луганской области — 43.



Группировка «ДНР» подтверждает 385 случаев коронавируса на подконтрольной ей территории: 10 пациентов скончались.



Группировка «ЛНР» не сообщала о новых случаях коронавируса с 22 мая. На тот момент в формировании признавали 377 заболевших COVID-19, в том числе, пять летальных случаев.



Урегулирование конфликта



Украина созывает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за заявлений, озвученных главами группировок «ЛНР» и «ДНР» Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным о приведении своих «войск» в боевую готовность. По информации «Новостей Донбасса», на улицах подконтрольного боевикам Донецка появилась военная техника.



Президент Владимир Зеленский допустил выход Леонида Кучмы из переговорного процесса по Донбассу. По его словам, необходимо дождаться обновления российской делегации в ТКГ.



Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным для прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированных территорий.



Консультативный совет с ОРДЛО в рамках ТКГ не был создан из-за того, что не удалось достигнуть консенсуса со всеми участниками «нормандского формата», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ показала копии российских паспортов главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина и представителей оккупированных районов Донбасса, которые участвуют в ТКГ. Первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер Алексей Резников считает, что в международных судах по делу о Донбассе российское гражданство членов «Л-ДНР» будет иметь существенное значение.



Права человека



Дважды пленный украинец Григорий Синченко сбежал из тюрьмы «ДНР», где его подвергали пыткам. Об этом «Укринформу» сообщила его мать Татьяна Гулевская. Группировка объявила вознаграждение за поимку Синченко.



Один из бывших руководителей боевиков «ДНР» Игорь Гиркин заявил, что на нем частично лежит ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, которое произошло в апреле 2014 года. Гиркин признался, что приказал расстрелять двоих украинских активистов, тела которых нашли вместе с телом убитого депутата.



Группировка «ДНР» приговорила медработника одной из больниц Донецка к 13 годам колонии по обвинению в «шпионаже».



Экономика



В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий подсчитали, что ежегодно Россия тратит на содержание оккупированных территорий Донбасса около 5 миллиардов долларов.



Общество



Открытие пунктов пропуска на линии соприкосновения возможно после завершения карантина, заявил председатель ДонОГА Павел Кириленко. Он подчеркнул, что это возможно при надлежащей эпидемиологической ситуации. При этом глава области подчеркнул, что украинская сторона не обладает достоверными данными о заболеваемости на неподконтрольной территории.



Международный комитет Красного Креста направил более 19 тонн гуманитарной помощи жителям временно неподконтрольных районов Донбасса. В состав груза вошли гигиенические средства и товары медицинского назначения.



Более 200 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) получили российское гражданство в упрощенном порядке, заявляют в «ДНР».



Боевые действия



С 18 по 24 мая в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один украинский военнослужащий и 12 — пострадали.



С начала 2020 года в результате обстрелов на Донбассе пострадали 10 детей — это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в ЮНИСЕФ.



Дайджест тв-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Как коронавирус и группировки «ДНР» и «ЛНР» добивают экономику ОРДЛО и какие последствия это будет иметь для всей Украины // На подконтрольной Украине части Донбасса отношение к России меняется // Украина начала постепенный выход из карантина. Почему не открывают КПВВ?



«Донбасс Реалии»: Почему поссорились Лукашенко и Путин? // Россия вооружает армию, несмотря на коронавирус // Как Украина договаривается с Россией о Донбассе // Как изменился Донецк во время войны на Донбассе?



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