Представители Международного комитета Красного креста (МККК) направили более 19 тонн гуманитарной помощи жителям временно неподконтрольных районов Донбасса. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины.



Отмечается, что три грузовика с гуманитарной помощью последовали вчера через КПВВ «Новотроицкое» по маршруту Киев-Донецк.



В состав груза МККК вошли гигиенические средства и товары медицинского назначения общим весом чуть более 19 тонн.



Передача помощи прошла на фоне эпидемии коронавируса.

Президент Владимир Зеленский рассказывал, что Украина предлагала гуманитарную помощь, но группировки «ДНР» и «ЛНР» от нее отказались. Поэтому пришлось договорится напрямую с Международным комитетом Красного креста о помощи ОРДЛО.



По словам Зеленского, незаконные формирования скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в неподконтрольных районах Донбасса.