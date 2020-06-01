Первый после карантина пассажирский поезд поехал из Киева в Константиновку

С сегодняшнего дня «Укрзализныця» восстанавливает железнодорожные пассажирские перевозки. Первый поезд отправился в 6:12 из Киева в Константиновку.





Всего 1 июня в Украине запланировано более 30 пассажирских железнодорожных перевозок.



В частности, начинают курсирование такие поезда:

№721 / 722 и №726 / 725 Киев-Харьков;

№763 / 764 и №105 / 106 Киев-Одесса;

№711 / 712 Киев-Константиновка;

№740 / 739 Киев-Кривой Рог

№8 / 7 Одесса-Харьков;

№20 / 19 Лисичанск-Киев;

№53 / 54 Днепр-Одесса;

№63 / 64 Харьков-Киев;

№791 / 792 Киев-Кременчуг;

№81 / 82 Харьков-Новоалексеевка;

№125 / 126 Киев-Константиновка;

№10 / 9 Киев-Мариуполь

№37 / 38 и №738-737 Киев-Запорожье;

№116 / 115 Киев-Бердянск;

№136 / 135 и №734 / 733 Киев-Покровск;

№76 / 75 Кривой Рог-Киев;

№102 / 101 и №766 / 765 Киев-Херсон;

№12 / 11 Киев-Новоалексеевка;

№79 / 80 Днепр-Киев;

№779 / 780 Сумы-Киев / Винница;

№782 / 781 Киев-Черкассы

№786 / 785 Киев-Шостка;

№790 / 789 Киев-Кропивницкий.

Кроме того, с 4 июня поезда будут курсировать из Ивано-Франковска в Константиновку и обратно, из Киева в Ивано-Франковск и обратно, из Киева в Ужгород и обратно, из Киева в Ковель и обратно, а также из Киева в Хмельницкий.

Также «Укрзализныця» с 1 июня возобновляет движение пригородных поездов в 10 областях. Начнут курсировать 214 электричек.



Железнодорожные перевозки будут осуществляться по новым правилам. Пассажиров в поезда не будут пускать без защитных масок, им также будут мерить температуру во время проверки билетов.

Железнодорожные пассажирские перевозки в Украине были остановлены 18 марта из-за коронавируса.