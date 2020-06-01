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Первый после карантина пассажирский поезд поехал из Киева в Константиновку

01 июня 2020, 09:42

Первый после карантина пассажирский поезд поехал из Киева в Константиновку

С сегодняшнего дня «Укрзализныця» восстанавливает железнодорожные пассажирские перевозки. Первый поезд отправился в 6:12 из Киева в Константиновку.


Всего 1 июня в Украине запланировано более 30 пассажирских железнодорожных перевозок.

В частности, начинают курсирование такие поезда:

  • №721 / 722 и №726 / 725 Киев-Харьков;
  • №763 / 764 и №105 / 106 Киев-Одесса;
  • №711 / 712 Киев-Константиновка;
  • №740 / 739 Киев-Кривой Рог
  • №8 / 7 Одесса-Харьков;
  • №20 / 19 Лисичанск-Киев;
  • №53 / 54 Днепр-Одесса;
  • №63 / 64 Харьков-Киев;
  • №791 / 792 Киев-Кременчуг;
  • №81 / 82 Харьков-Новоалексеевка;
  • №125 / 126 Киев-Константиновка;
  • №10 / 9 Киев-Мариуполь
  • №37 / 38 и №738-737 Киев-Запорожье;
  • №116 / 115 Киев-Бердянск;
  • №136 / 135 и №734 / 733 Киев-Покровск;
  • №76 / 75 Кривой Рог-Киев;
  • №102 / 101 и №766 / 765 Киев-Херсон;
  • №12 / 11 Киев-Новоалексеевка;
  • №79 / 80 Днепр-Киев;
  • №779 / 780 Сумы-Киев / Винница;
  • №782 / 781 Киев-Черкассы
  • №786 / 785 Киев-Шостка;
  • №790 / 789 Киев-Кропивницкий.

Кроме того, с 4 июня поезда будут курсировать из Ивано-Франковска в Константиновку и обратно, из Киева в Ивано-Франковск и обратно, из Киева в Ужгород и обратно, из Киева в Ковель и обратно, а также из Киева в Хмельницкий.

Также «Укрзализныця» с 1 июня возобновляет движение пригородных поездов в 10 областях. Начнут курсировать 214 электричек.

Железнодорожные перевозки будут осуществляться по новым правилам. Пассажиров в поезда не будут пускать без защитных масок, им также будут мерить температуру во время проверки билетов.

Железнодорожные пассажирские перевозки в Украине были остановлены 18 марта из-за коронавируса.

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