Первый после карантина пассажирский поезд поехал из Киева в Константиновку

С сегодняшнего дня «Укрзализныця» восстанавливает железнодорожные пассажирские перевозки. Первый поезд отправился в 6:12 из Киева в Константиновку.
Всего 1 июня в Украине запланировано более 30 пассажирских железнодорожных перевозок.
В частности, начинают курсирование такие поезда:
Кроме того, с 4 июня поезда будут курсировать из Ивано-Франковска в Константиновку и обратно, из Киева в Ивано-Франковск и обратно, из Киева в Ужгород и обратно, из Киева в Ковель и обратно, а также из Киева в Хмельницкий.
Также «Укрзализныця» с 1 июня возобновляет движение пригородных поездов в 10 областях. Начнут курсировать 214 электричек.
Железнодорожные перевозки будут осуществляться по новым правилам. Пассажиров в поезда не будут пускать без защитных масок, им также будут мерить температуру во время проверки билетов.
Железнодорожные пассажирские перевозки в Украине были остановлены 18 марта из-за коронавируса.