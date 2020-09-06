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Украина в ТКГ: ранение военного — провокация, но перемирие продолжается

06 сентября 2020, 19:36

Украина в ТКГ: ранение военного — провокация, но перемирие продолжается

Прицельный обстрел и ранение военнослужащего — единичная провокация боевиков, которая не должна стать поводом для срыва перемирия. К такому выводу пришли во время расширенного заседания руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Киеве, передает Офис Президента.

«Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе», — подчеркнул глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

Кроме того, на совещании обсудили угрозы главы группировки «ДНР» Дениса Пушлина открыть огонь по украинским позициям из-за якобы нарушения дополнительного комплекса мер по прекращению огня на Донбассе: украинская сторона, мол, обустроила и укрепила новые позиции в районе поселка Шумы, что вблизи Горловки.

В то же время, в ОП напомнили, что согласно данным ОБСЕ, никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года не было.

«То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 о мерах по усилению режима прекращения огня», — сказано в сообщении.

Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает и будет соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

По итогам совещания Леонид Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Вчера, 5 сентября, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил о приказе открыть огонь 7 сентября в 8:00 для уничтожения позиций Вооруженных сил Украины, которые якобы созданы в районе поселка Шумы в нарушение договоренностей о полном прекращении огня. В конце августа он уже заявлял, что украинские военные якобы обустроили позиции в нарушение условий перемирия.

Украинская сторона назвала заявления Пушилина фейком. Заместитель командующего ООС Богдан Бондарь сказал «Новостям Донбасса», что украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались после принятия дополнительных мер по прекращению огня.

Перемирие на Донбассе действует с 27 июля.

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