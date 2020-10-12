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В Мариуполе оказался самый грязный воздух в Украине

12 октября 2020, 15:44

В Мариуполе оказался самый грязный воздух в Украине

Мариуполь возглавил список городов Украины с очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«Очень высокий уровень загрязнения воздуха был обусловлен в основном значительными средними концентрациями формальдегида», — говорится в сообщении.

Концентрация формальдегида в воздухе составила 6,1 мг/м3 (максимально допустимая концентрация формальдегида — 0,035 мг/м3).

В отчете указано, что по остальным показателям (фенол, диоксид азота, оксид азота и т.д.) Мариуполь не входит в десятку самых грязных городов.

Вблизи города возросла концентрация цинка, с превышением более чем в 10 раз. А концентрация нитритного азота составила 2, она уменьшилась по сравнению с 2019 годом.

По данным отчета, первая десятка выглядит следующим образом: Мариуполь, Каменское, Одесса, Днепр, Кривой Рог, Киев, Николаев, Херсон, Черкассы, Запорожье.

Воздействие на здоровье, вызванное загрязнением воздуха, может включать затруднение дыхания, одышку, кашель, астму и ухудшение существующих респираторных и сердечных заболеваний

ТЕГИ

Места
Мариуполь
Прочее
загрязнение воздуха

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