В ФСБ считают границу с ОРДЛО одним из каналов распространения COVID-19 в РФ

Сотрудники Роспотребнадзора не проверяют прибывших из отдельных районов Донбасса в Ростовскую область (РФ), заявил начальник погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области Сергей Кудряшов. Об этом сообщает местное издание DonDay.



Он считает, что поток прибывающих из ОРДЛО может быть одним из каналов распространения коронавируса. По его словам, ежедневно из ОРДЛО в РФ прибывает около двух тысяч человек.



«Эпидситуация в Луганской, Донецкой областях и на Украине тяжелая. И это один из каналов, через который к нам могут поступать больные коронавирусом и распространять его. Прошу принять решение по командированию на постоянной основе туда сотрудников Роспотребнадзора», — заявил Кудряшов.



В Ростовской области работает 8 пунктов пересечения границы. Отмечается, что за сентябрь-октябрь через них прошли 84 550 человек.



Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев утверждает, что федеральный Роспотребнадзор в курсе сложившейся ситуации, но считает, что законных оснований «выставить там людей» нет.



Издание пишет, что тех, кто приезжает в Ростовскую область из Украины обязывают надевать маски, но температуру не измеряют.