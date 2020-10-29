МИД Украины направил ноту протеста России из-за «гумконвоя»

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи с очередным совершением международно-противоправного деяния против суверенитета Украины. Россия направила очередной гуманитарный конвой на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Отмечается, что «гумконвой» попал на оккупированные территории через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» и закрытые Украиной пункты пропуска «Изварино» и «Успенка».



«При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами», — говориться в сообщении.



Украина также требует в дальнейшем направлять гуманитарные конвои Красного Креста оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.



В Министерстве заявили, что будут соответствующим образом реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны России.