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Конституционный суд может отменить рынок земли

02 ноября 2020, 12:02

Конституционный суд может отменить рынок земли

Конституционный суд сегодня рассмотрит вопрос о земле. Об этом говорится в повестке заседаний суда на текующую неделю, которая была опубликована сегодня.

Большая палата КС продолжит рассмотрение дела в закрытой части пленарного заседания по представлению 46 народных депутатов об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю. Авторы представления просят КС дать официальное толкование положений первого предложения части первой статьи 13 и части первой статьи 14 Конституции.

Представление в КС по земле подала фракция «Батькивщина» Юлии Тимошенко вместе с группой «За будущее» и несколькими внефракционными депутатами.

По данным журналиста и бывшего народного депутата Сергея Лешенко, Конституционный суд может отменить закон о рынке земли.

«Рассмотрев представление Тимошенко и дав официальную трактовку 13 статье Конституции, КС при рассмотрении другого представления отменит рынок земли», — написал Лещенко в своем Telegram-канале.

Также на этой недели Конституционный суд рассмотрит еще ряд вопросов.

Во вторник КС продолжит рассмотрение представления о соответствии Конституции закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», также продолжит рассмотрение дела по представлению об официальном толковании норм преамбулы Конституции о «достойных условиях жизни».

Еще одним пунктом повестки дня КС на вторник значится продолжение рассмотрения дела по представлению о конституционности закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Кроме того, во вторник суд рассмотрит вопрос открытия конституционного производства по представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции отельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины относительно применения процедуры специальной конфискации.

Все указанные представления будут рассматриваться в закрытой части пленарного заседания.

В повестке заседаний на 5 ноября значится, что КС рассмотрит на открытой части пленарного заседания конституционное представление 47 народных депутатов о конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины, которые регламентируют процедуру и случаи применения специальной конфискации.

27 октября Конституционный суд принял решение, которым признал неконституционными ряд статей закона «О предотвращении коррупции», которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), а также статью  Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.

На практике это, в частности, означало закрытие электронного реестра деклараций, за который отвечает НАПК.

После этого президент Зеленский экстренно созвал заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о подаче законопроекта. Также правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру деклараций, что и было сделано.

Утром 30 октября в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского, который предусматривает прекращение полномочий всех действующих судей Конституционного суда. Также президент предлагает признать решение КС о неконституционности некоторых положений закона «О предотвращении коррупции» ничтожным и таким, что не создает правовых последствий.

Законопроект Зеленского раскритиковали оппозиционные фракции парламента, а глава КС увидел в документе «признаки конституционного переворота».

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