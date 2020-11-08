«Шахтер» разгромил «Динамо» и сократил отставание в чемпионате

Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в девятом туре Украинской премьер лиги по футболу. Матч в Киеве завершился со счетом 3:0 в пользу дончан.



На 34-й минуте поединка счет открыл Жуниор Мораес после неудачной игры 18-летнего голкипера «Динамо» Руслана Нещерета.

В конце первого тайма с поля был удален капитан «Динамо» Сергей Сидорчук за грубую игру против Виктора Корниенко. Сначала арбитр Екатерина Монзуль показала «динамовцу» желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменила решение.

«Шахтер» удвоил преимущество на 66-й минуте. Тарас Степаненко пробил издали и мяч рикошетом от Маркоса Антонио влетел в ворота.





Через шесть минут Алан Патрик сделал счет разгромным.







Обзор матча:







Таким образом, «Шахтер» сокращает отставание от лидера турнироной таблицы «Динамо» до одного очка. Теперь у «горняков» 19 пунктов.



Отметим, что «Динамо» в этом матче не могли помочь несколько лидеров команды, заболевших коронавирусом.