Обстрел Константиновки: двое погибших, поиски под завалами продолжаются

По меньшей мере двое мирных жителей погибли, еще четверо получили ранения в результате российского обстрела Константиновки Донецкой области утром 22 февраля. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Город подвергся многочисленным авиаударам. Под завалами разрушенных домов могут оставаться люди, поисковые работы продолжаются.

По предварительным данным, повреждены 10 многоквартирных домов, 21 частное домовладение, три промышленных объекта, магазин, 16 гаражей, две линии электропередач, два газопровода и девять автомобилей.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 3207 ударов по жилым районам и линиям фронта в Донецкой области, сообщает полиция. Под огонь попали восемь населенных пунктов: Краматорск, Константиновка, Покровск, Родинское, Славянск, а также села Белокузьминовка, Николаевка и Никаноровка.