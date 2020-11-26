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В суде РФ для украинца запросили 16 лет колонии по делу о шпионаже

26 ноября 2020, 19:05

В суде РФ для украинца запросили 16 лет колонии по делу о шпионаже

Гособвинитель запросил наказание для гражданина Украины Василия Василенко, обвиняемого в шпионаже, в виде 16 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

53-летнему Василенко предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Он был задержан в октябре 2019 года.

Тогда следствие вменило украинцу совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.226 УК РФ (незаконное перемещение через госграницу РФ сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей). Суть обвинения не разглашалась.

После марта 2020 года следствие обратилось в суд с очередным ходатайством о продлении Василенко меры пресечения, однако в обвинении уже фигурировала более тяжкая статья — шпионаж. Срок наказания по ней предусматривает от 10 до 20 лет заключения.

Подробности дела не разглашаются в связи с тем, что его материалы содержат гриф «секретно». Расследованием дела занимается управление ФСБ по Москве.

Оглашение приговора назначено на 7 декабря в 11:30.

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