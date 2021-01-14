В «ЛНР» уволили «заместителя генпрокурора»

Так называемый парламент группировки «ЛНР» уволил Максима Обухова с должности «заместителя генерального прокурора».
Как сообщает сепаратистский ресурс «ЛИЦ», за освобождение Обухова от занимаемой должности единогласно проголосовали 42 присутствовавших «депутата».
Представление о его увольнении внес глава «ЛНР» Леонид Пасечник. О причинах такого решения не сообщается.
Обухов был назначен на должность «заместителя генерального прокурора ЛНР» по представлению Пасечника 1 октября 2018 года.
В 2010 году он окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого, после чего работал в органах прокуратуры Украины на должностях помощника, а затем заместителя прокурора.
В 2015 году начал работу в «прокуратуре ЛНР».
Обухов является уроженцем Кировска Луганской области (теперь Голубовка).