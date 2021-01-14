В «ЛНР» уволили «заместителя генпрокурора»

Так называемый парламент группировки «ЛНР» уволил Максима Обухова с должности «заместителя генерального прокурора».



Как сообщает сепаратистский ресурс «ЛИЦ», за освобождение Обухова от занимаемой должности единогласно проголосовали 42 присутствовавших «депутата».



Представление о его увольнении внес глава «ЛНР» Леонид Пасечник. О причинах такого решения не сообщается.

Обухов был назначен на должность «заместителя генерального прокурора ЛНР» по представлению Пасечника 1 октября 2018 года.



В 2010 году он окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого, после чего работал в органах прокуратуры Украины на должностях помощника, а затем заместителя прокурора.



В 2015 году начал работу в «прокуратуре ЛНР».



Обухов является уроженцем Кировска Луганской области (теперь Голубовка).