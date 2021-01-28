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«Нормандские советники» обсудили попытку передачи пленных «Л-ДНР» Медведчуку

28 января 2021, 10:24

«Нормандские советники» обсудили попытку передачи пленных «Л-ДНР» Медведчуку

Во время вчерашней видеоконференции советников лидеров Нормандского формата (Украина, Россия, Франция, Германия) была поднята тема попытки передачи подконтрольными Россией группировками «ДНР» и «ЛНР» группы удерживаемых нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом в эфире «24 канала» рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Комментируя итоги разговора «нормандских советников» он сказал, что «похвастаться нечем, кроме трех вещей».

«Во-первых, мы сохраняем этот ["нормандский"] процесс, потому что он был практически заморожен до нового года. Второе — Франция и Германия поддерживают большинство наших ключевых предложений. Третье — сегодня встал гуманитарный вопрос относительно тех лиц, которых квазимарионеточные структуры пытались вернуть Медведчуку», — заявил Арестович.

Он напомнил, что украинская делегация в ТКГ дала оценку такому шагу. «С одной стороны, это провокация России, которая хочет подорвать существующий механизм освобождения лиц в рамках ТКГ, а это международные договоренности на наивысшем уровне. Во-вторых, это попытка политического пиара Медвдчука. И та, и та попытка провалились», — подчеркнул Арестович.

Участвовавший в заседании «нормандских советников» от Украины глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что он сделает все, чтобы в рамках ТКГ эти граждане вернулись на подконтрольную Украине территорию, добавил Арестович.

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16 января представители группировок «ДНР» и «ЛНР» в совместном заявлении сообщили о намерении в одностороннем порядке освободить некоторых граждан Украины, которые удерживаются в тюрьмах. При этом было указано, что посредником в этом должен выступить украинский оппозиционный политик Виктор Медедчук, который близок к президенту РФ Владимиру Путину и является его кумом.

Медведчук обратился с письмом к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой посодействовать в передаче из ОРДЛО четырех украинок через КПВВ «Майорск». При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук утверждает, что пленников хотели передать Медведчуку на самолете через Россию и Беларусь, однако этого так и не произошло.

На данный момент местоположение этих четырех пленниц неизвестно, когда и каким образом их освободят — тоже.

По данным омбудсвумен Украины Людмилы Денисовой, с начала января количество незаконно удерживаемых украинцев в плену «Л-ДНР» выросло, и теперь составляет 267 человек

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