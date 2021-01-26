Денисова: Нескольких пленных «Л-ДНР» все же передадут, когда – неизвестно

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что процесс передачи украинцев, удерживаемых боевиками «Л-ДНР», продолжается. Но точная дата возвращения заложников пока неизвестна.

«Мною установлено, что в отношении некоторых лиц, среди тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах. Поэтому количество и кого именно вернут – неизвестно. По словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания им неизвестно», – сообщила Денисова в Telegram.

Омбудсвумен отметила, что с начала января количество незаконно удерживаемых граждан Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей выросла, и теперь составляет – 267 человек. Из них 226 – гражданские лица, в том числе 4 волонтеров, 37 – военнослужащие, 4 – добробаты, добавила Денисова.

Процесс передачи нескольких пленных граждан Украины председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку был приостановлен. Как рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, самолет, который должен был привезти 21 января этих людей, не вылетел. Ранее Медведчук в письме к главе СБУ Ивану Баканову рассказал, что «Л-ДНР» готовы передать ему в одностороннем порядке четырех украинок, которые удерживаются в тюрьмах ОРДЛО. Позже омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что количество граждан, которое планируют передать на подконтрольную Украине территорию, «постоянно меняется».



Украина требует от России следовать Минским и Нормандским договоренностям. С таким сообщением выступило министерство иностранных дел Украины после того, как группировки «Л-ДНР» под руководством России решили передать нескольких пленных не украинской стороне, а частному лицу. В украинской делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) сообщили, что после передачи этих людей придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб.



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