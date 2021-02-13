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Бывшему «замминистра информации ДНР» сообщили о подозрении

Обновлено
15 февраля 2021, 11:20

Бывшему «замминистра информации ДНР» сообщили о подозрении

Бывшему «замминистра информации» группировки «ДНР», который в течение нескольких лет занимался распространением российской пропаганды и пытками украинских военных на оккупированных территориях, объявлено о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Имя подозреваемого правоохранители не называют. «Новости Донбасса» пришли к выводу, что это Владимир Пряхин.

«По данным следствия, в 2014 году гражданин Украины вступил в террористическую организацию "ДНР" и участвовал в ее деятельности. В частности, он совершал насилие в отношении пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. В июне 2015 года подозреваемый назначен на должность так называемого "заместителя министра информации" ДНР», он отвечал за формирование информационной политики и пропаганды этой террористической организации", — говорится в сообщении.

Кроме этого, следователи подали прошение о назначении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Как сообщила пресс-служба СБУ, подозреваемый вернулся на подконтрольную Украине территорию через Россию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве он начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

Оперативники СБУ время процессуальных действий выявили и изъяли компьютерную технику и материалы, которые, по данным следствия, подтверждают преступную деятельность.

Также СБУ опубликовала несколько снимков экрана компьютера подозреваемого.

Подозрение объявлено по ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической организации).

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