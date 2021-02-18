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Российский рэпер Хаски снова выступит в Донецке

18 февраля 2021, 10:40

Российский рэпер Хаски снова выступит в Донецке

Российский Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выступит в неподконтрольном Украине Донецке 20 марта в клубе Chicago. Анонс мероприятия размещен на странице артиста во «ВКонтакте».

Сейчас Хаски начал тур по городам России. Также в его концертном графике указан Минск. В прошлом году рэпер выпустил новый альбом под названием «Хошхоног».

В предыдущий раз Хаски выступил в Донецке 19 апреля 2019 года. Тогда концерт в Chicago завершился перформансом артиста: на сцену вышли люди с автоматами, которые «провожали» зрителей.


В России Хаски имеет неоднозначную репутации. С одной стороны, за творчество его полюбила либерально настроенная аудитория. В 2018 году у рэпера были проблемы с властями: несколько его клипов заблокировали, концерты отменяли, а его самого арестовали в Краснодаре за то, что он зачитал фанатам рэп, забравшись на крышу автомобиля.

При этом с 2014 года Хаски дружит с российским писателем Захаром Прилепиным, который был близок к убитому главе группировки «ДНР» Александру Захарченко и участвовал в деятельности незаконных вооруженных формирований. Также Хаски неоднократно признавался в симпатии к полевому командиру боевиков «ДНР» Арсену Павлову по прозвищу «Моторола», впоследствии убитому в результате взрыва бомбы.

В Донецк Хаски приедет, по всей видимости, через неподконтрольный Украине участок границы с Россией. Это является административным нарушением в Украине и грозит запретом на въезд в страну иностранцам.

В пресс-службе Госпогранслужбы Украины «Новостям Донбасса» не смогли ответить, действуют ли против Хаски ограничения на въезд. При этом в ГПСУ отметили, что «постоянно ведет работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые незаконно посещали временно оккупированные территории».

20 февраля в Донецке должно состояться выступление российского рэпера Гуфа. Однако против его приезда выступили некоторые представители «ДНР».

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