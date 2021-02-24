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Суд наложил арест на «трубу Медведчука», которую возвращают в госсобственность

24 февраля 2021, 15:52

Суд наложил арест на «трубу Медведчука», которую возвращают в госсобственность

Высший антикоррупционный суд Украины 23 февраля наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление», которую возвращают в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

«Имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине, и которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода) будет передано от коммерческой структуры в Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время СБУ и Национальное антикоррупционное бюро проводят мероприятия по передаче всего нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества «Укртранснафта» для принятия мер по его сохранению.

Ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие ООО «ПрикарпатЗападтранс» на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения стратегического объекта транспортной инфраструктуры государства продолжается досудебное расследование.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение о неотложных мерах для возвращения в госсобственность нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс». 

ООО «ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» протяженностью около 800 километров. Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси для Украины и транзита в Европу. Владельцами компании являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Обоих связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, на которого 19 февраля СНБО наложил санкции.

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